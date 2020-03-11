Учредителя букмекерской конторы "Росбет" объявили в международный розыск

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России объявил в международный розыск учредителя букмекерской компании ООО "Росбет" по делу о незаконной организации азартных игр. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Росбет" Александра Фролова, а также еще 24 лиц - соучастников преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной преступной группой). В отношении учредителя ООО "Росбет" Александра Миронова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске", - сообщила представитель ГСУ.

По версии следствия, с марта 2017 года была создана преступная группа для проведения в Москве азартных игр вне игорной зоны с использованием игорного оборудования и интернета, замаскированная под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет".

Как отметила представитель ГСУ, компания была лишена лицензии на осуществление букмекерской деятельности. Незаконный игорный бизнес выявили следователи СК совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО и Росгвардии. Помощь оказали специалисты "Лаборатории Касперского", которые изучали программное обеспечение. Следователи ранее провели более 40 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, а также Московской, Ярославской, Орловской областей.

Как ранее сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, обвинительное заключение по делу в отношении 25 фигурантов, в том числе гендиректора компании, было утверждено прокуратурой, материалы дела направят в Тушинский суд столицы для рассмотрения по существу.