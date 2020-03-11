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Во Франции к крупным тюремным срокам приговорили мошенников, выдававших себя за Ле Дриана

От их действий пострадали главы африканских государств, представители зарубежных посольств во Франции, руководители крупных компаний

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа вынес в среду решение по делу о двух мошенниках, похитивших финансовые средства, выдавая себя за главу МИД страны Жан-Ива Ле Дриана, занимавшего ранее пост министра обороны. Об этом сообщило агентство AFP.

Первый из главных фигурантов дела, 54-летний Жильбер Шикли, осужден на 11 лет тюремного заключения и должен выплатить штраф в €2 млн. Второй, Антони Лазаревич, приговорен к семи годам заключения и штрафу в €1 млн. Прокуратура требовала сроков в 14 и 10 лет. Из пяти других подсудимых один был освобожден, а четверо наказаны сроками длительностью от пяти лет тюрьмы до 15 месяцев условно.

Оба осужденных признаны руководителями преступной группировки, которая в период 2015-2016 годов обманным путем получила от богатых людей десятки миллионов евро. Пострадали главы африканских государств, представители зарубежных посольств во Франции, руководители крупных компаний, гуманитарных ассоциаций и религиозных организаций.

Французские следователи установили, что мошенники звонили своим жертвам, представляясь Ле Дрианом, который с 2012 по 2017 годы занимал пост министра обороны страны, либо одним из его советников. Аферисты просили перевести денежные средства террористам в качестве выкупа за заложников, которые якобы удерживаются в плену. Свою просьбу они объясняли официальной позицией Франции, которая заключается в том, что страна не выплачивает денежные средства за заложников. Также мошенники просили перевести деньги якобы на проведение секретных операций, в частности по борьбе с террористами.

В ряде случаев мошенники проводили даже телеконференции, гримируясь под Жан-Ива Ле Дриана и надевая аналогичные имевшимся у него костюмы. Всего следствие выявило 150 высокопоставленных политиков и менеджеров крупнейших корпораций, к которым обращались за получением денег преступники.

Жильбер Шикли был и ранее известен французской полиции и судебным органам как автор подобных махинаций. За свои правонарушения он был приговорен судом в 2015 году к семи годам тюрьмы, однако укрылся в Израиле, который не выдает преступников. Летом 2017 года он и его сообщник Лазаревич были арестованы на Украине. Следствие тогда выяснило, что они готовили новую операцию по вымогательству денег, намереваясь выдать себя за князя Монако Альбера Второго. Эти намерения были учтены в нынешним решении парижского суда.

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