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ТЦ "Город" на юго-востоке Москвы эвакуирован из-за угрозы взрыва

Специалисты проверят здание

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники и посетители торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы эвакуированы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов заложено взрывное устройство. На месте работают сотрудники оперативных служб. Люди в целях безопасности эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в Чертановском, Щербинском, Головинском, Коптевском и Останкинском районных судах. Также неизвестные сообщили о "минировании" самолета Иркутск - Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет не будет менять курс и должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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