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Дело Ивана Голунова

Четверо полицейских, обвиняемых по делу Голунова, останутся в СИЗО

Постановление Басманного суда Москвы оставили без изменения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест четверых бывших полицейских по делу журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы в отношении Акбара Сергалиева оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

В среду суд также оставил под стражей до 29 марта бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших полицейских Романа Феофанова и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании журналиста.

Еще один фигурант дела - Денис Коновалов 26 февраля был переведен под домашний арест в связи с признанием им вины.

Дело Голунова

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

В феврале Голунов сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.

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РоссияДело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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