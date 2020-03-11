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В Коми эвакуируют шахтеров из шахты "Заполярная-2" из-за задымления

Информации о пострадавших в результате ЧП нет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Задымление произошло в шахте "Заполярная-2" в Коми, проводится эвакуация шахтеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Задымление возникло в шахте "Заполярная-2" в блоке "Воркутинская" на магистральной конвейерной выработке. На аварийном участке находился один человек, он выходит на поверхность самостоятельно", - сказал представитель МЧС. На данный момент из всей шахты эвакуированы 84 человека, продолжается эвакуация 158. Данных о пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что задымление возникло на отметке 620 м. На место происшествия направлены пять отделений горноспасателей.

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