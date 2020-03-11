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В Костроме задержали главу молдавской диаспоры по подозрению в мошенничестве

По информации полицейских, подозреваемый несколько лет снабжал иностранцев поддельными паспортами и миграционными картами, обеспечивал фиктивной регистрацией

КОСТРОМА, 11 марта. /ТАСС/. Полиция задержала главу молдавской диаспоры в Костроме по подозрению в мошенничестве, сообщается в среду на сайте Управления МВД России по Костромской области.

"Сотрудниками УМВД России по Костромской области при взаимодействии с представителями ФСБ региона и силовой поддержке Росгвардии подозреваемый был задержан. В ходе обысков по месту жительства фигуранта полицейские изъяли документы, в том числе договоры и миграционные карты с признаками подделки, а также печати. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС осведомленный источник, задержанный мужчина возглавляет молдавскую диаспору в Костроме.

По данным полиции, подозреваемый несколько лет снабжал иностранцев поддельными паспортами и миграционными картами, фиктивной регистрацией. Плата за услуги составляла от 30 до 200 тыс. рублей. Мужчина также получил более 620 тыс. рублей от своего знакомого за решение вопроса в правоохранительных органах о прекращении уголовного преследования. Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь.

Также в полицию поступило заявление от генерального директора одной из фирм, организующей концерты. Он попросил подозреваемого помочь найти площадку для выступления и место для проживания артистов во время гастролей, за услугу он перечислил на банковский счет более шести тысяч евро. После получения денег задержанный мужчина перестал отвечать на звонки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Теги
РоссияМолдавияКостромская область
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