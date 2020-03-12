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Бывшего мэра Ларнаки осудили на пять лет тюрьмы за коррупцию

Андреас Луруджиатис проходил по делу, которое Юридическая служба страны назвала "самым серьезным случаем взяточничества со стороны государственных должностных лиц и правительственных чиновников, имевшим место в уголовном суде на Кипре"

НИКОСИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Уголовный суд в Никосии осудил в среду бывшего мэра третьего по величине кипрского города Ларнака Андреаса Луруджиатиса на пять лет лишения свободы за участие в коррупционных схемах. Об этом сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail.

Бывший градоначальник получил свои пять лет непосредственно за отмывание денег. Этот срок оказался наивысшим и поглотил два других - 3,5 и 1,5 года лишения свободы, на которые Луруджиатис был осужден за другие преступления, связанные с коррупцией. Экс-мэр проходил в качестве обвиняемого по делу, которое рассматривалось с 2016 года и которое Юридическая служба Республики Кипр назвала "самым серьезным случаем взяточничества со стороны государственных должностных лиц и правительственных чиновников, имевшим место в уголовном суде на Кипре".

Столичный суд также вынес приговоры еще четырем фигурантам этого дела, обвинявшимся во взяточничестве, коррупции, участии в заговоре и отмывании денег. Так, финансовый контролер муниципалитета города Пафос Димитрис Пацалидис был, как и Луруджиатис, осужден на 5 лет, а инженеры департамента градостроительства того же муниципалитета Йоргос Куллапис и Михалис Пантис - на 3,5 и 1,5 года соответственно. За дачу взяток чиновникам и мошенничество с финансовой документацией компания Helector Сyprus была оштрафована на €183 тыс.

На своем предыдущем заседании по этому делу уголовный суд Никосии постановил конфисковать у Луруджиатиса €138 тыс., у Пацалидиса - €124,6 тыс., у Куллаписа - €100 тыс. и у Пантиса - €10 тыс. 

Взятки раздавались при управлении двумя предприятиями по утилизации отходов - в Маратунде (округ Пафос) и Коши (округ Ларнака), оператором которых была компания Helector Сyprus. Она завышала стоимость своих работ, указывая непомерно большие объемы переработки мусора, в то время как власти закрывали на этот факт глаза, но делали это отнюдь не безвозмездно: общий объем взяток составил более €1 млн.

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