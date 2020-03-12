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Жителя Кирова приговорили к трем годам колонии за ДТП с четырьмя погибшими

Кроме того, мужчина должен будет выплатить почти полтора миллиона рублей девочке, чьи родители погибли в аварии

КИРОВ, 12 марта. /ТАСС/. Нолинский районный суд Кировской области приговорил к трем годам колонии водителя микроавтобуса Ford, виновного в ДТП с четырьмя погибшими. Об этом в четверг сообщается на сайте областной прокуратуры.

Авария произошла 26 октября 2019 года в 130 км от Кирова в деревне Перевоз Нолинского района. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114, в результате происшествия четыре человека в легковом автомобиле погибли, девять пострадали.

"Нолинский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Кирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении.

Также суд удовлетворил иск прокурора Нолинского района в интересах девочки, у которой в результате ДТП погибли родители, и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в сумме 1,46 млн рублей.

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РоссияКировская область
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