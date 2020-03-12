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Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Пострадавшим оказывается помощь

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на юге Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"На пересечении улиц Борисовские Пруды и Ключевой, на регулируемом пешеходном переходе, водитель автомобиля сбил женщину с ребенком", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в ГИБДД, водитель с места ДТП не скрывался. Пострадавшим оказывается помощь, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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