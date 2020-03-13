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В Подмосковье возбудили дело о вандализме после повреждения мемориала миномету "Катюша"

Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полицейские ведут розыск неизвестных, повредивших мемориал гвардейскому миномету "Катюша" в Электростали, возбуждено уголовное дело о вандализме. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы подмосковного глава МВД Татьяна Петрова.

"Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил уголовное дело по ст. 214 УК РФ ("Вандализм") по факту повреждения памятника. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят опрос свидетелей и очевидцев", - сказала она.

По словам Петровой, полицейские в настоящее время устанавливают подозреваемых в совершении этого преступления.

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