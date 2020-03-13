В Петербурге из храма пропали €12 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Полиция разбирается в обстоятельствах пропажи более €12 тыс., почти $3 тыс. и 800 тыс. рублей из храма на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию поступило заявление от 63-летнего настоятеля храма, расположенного на набережной Лейтенанта Шмидта, о том, что в помещении домового храма он обнаружил пропажу денежных средств: €12345, $2965 и 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, настоятель сообщил, что деньги хранились в металлическом ящике, который стоял в столе внутри церкви. В настоящее время полиция проводит проверку для установления обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге расположен домовый храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.