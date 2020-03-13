Несколько человек пострадали в Москве из-за сильного ветра

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Несколько человек получили травмы из-за упавших деревьев и шатких конструкций в результате сильного ветра, точное число пострадавших в настоящее время уточняется. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Зафиксировано несколько обращений к медикам из-за упавших веток деревьев и шатких конструкций", - сказал собеседник агентства. По его словам, точное количество людей, которые получили травмы, уточняется.

Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей о ветре с порывами до 25 м/с в пятницу. Функционирует оперативный штаб в целях организации оперативного реагирования органов управления и сил на возможные чрезвычайные ситуации. Кроме того, телеканалы в Москве в пятницу вновь задействовали как систему оповещения населения об угрозе ЧС - в эфире телеканала "Россия-24" появилось предупреждение со звуковым сопровождением со следующим текстом: "Внимание! Ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны".

По данным источника в экстренных службах, в Москве и области ветер уже повалил более 70 деревьев, что привело к повреждению порядка 20 машин.