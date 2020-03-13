{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Несколько человек пострадали в Москве из-за сильного ветра

В Московском регионе ветер повалил более 70 деревьев

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Несколько человек получили травмы из-за упавших деревьев и шатких конструкций в результате сильного ветра, точное число пострадавших в настоящее время уточняется. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Зафиксировано несколько обращений к медикам из-за упавших веток деревьев и шатких конструкций", - сказал собеседник агентства. По его словам, точное количество людей, которые получили травмы, уточняется.

Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей о ветре с порывами до 25 м/с в пятницу. Функционирует оперативный штаб в целях организации оперативного реагирования органов управления и сил на возможные чрезвычайные ситуации. Кроме того, телеканалы в Москве в пятницу вновь задействовали как систему оповещения населения об угрозе ЧС - в эфире телеканала "Россия-24" появилось предупреждение со звуковым сопровождением со следующим текстом: "Внимание! Ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны".

По данным источника в экстренных службах, в Москве и области ветер уже повалил более 70 деревьев, что привело к повреждению порядка 20 машин.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источник: мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС