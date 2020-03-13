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Экс-глава района Дагестана приговорен к условному сроку за злоупотребление полномочиями

Суд также обязал его выплатить штраф

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Бабаюртовский районный суд Республики Дагестан приговорил бывшего главу района Эльдара Карагишиева к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.

Карагишиев обвинялся по трем статьям УК РФ - ч. 2 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

"Бабаюртовский районный суд Республики Дагестан вынес приговор в отношении Карагишиева Эльдара, он признан виновным в инкриминируемых ему деяниях, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 400 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, на срок один год", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд учел, что с Карагишиевым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он признал вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Кроме того, подсудимый выдал имущество, приобретенное в результате совершенных преступных деяний, а также полностью возместил причиненный ущерб государству.

Как ранее сообщал ТАСС, Карагишиев был задержан в апреле 2019 года. По версии следствия, он присвоил денежные средства в особо крупном размере, выделенные на реконструкцию парка в селе Бабаюрт и ремонт улиц в селе Львовское Бабаюртовского района.

Теги
РоссияДагестан
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