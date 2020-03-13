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В волгоградской больнице супруга умершего пациента избила врача-реаниматолога

Госпитализация пострадавшей не потребовалась

ВОЛГОГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Посетительница железнодорожной больницы Волгограда избила врача-реаниматолога, которая сообщила о смерти ее мужа. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Реаниматолог-анестезиолог обратилась с заявлением в полицию о том, что 12 марта после проведения реанимационных мероприятий она вышла сообщить вдове о кончине пациента, ее мужа. Находившаяся в повышенном эмоциональном состоянии женщина несколько раз ударила ее", - рассказал представитель областного главка МВД. Сейчас полиция проводит проверку в связи с инцидентом

Источник в правоохранительных органах уточнил, что госпитализация пострадавшей не потребовалась, "сегодня (в пятницу - прим. ТАСС) она находилась на своем рабочем месте". Агентство пока не располагает комментарием администрации больницы.

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