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Заместитель транспортного прокурора в Туапсе подозревается в получении взятки

Сумма взятки превышает 10 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении заместителя туапсинского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры, который подозревается в получении взятки в размере более 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя туапсинского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взяток в виде денег в крупном и особо крупном размерах")", - говорится в сообщении.

По версии следствия и материалам УФСБ России по Краснодарскому краю, в период с 9 октября 2014 года по 30 апреля 2019-го заместитель туапсинского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры, находясь в городе Туапсе возле здания Туапсинской транспортной прокуратуры, неоднократно получал от индивидуальных предпринимателей через посредника взятки в виде денег на общую сумму 10,5 млн рублей за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории, входящей в зону ответственности надзорной деятельности Туапсинской транспортной прокуратуры Южной транспортной прокуратуры.

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РоссияРостовская область
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