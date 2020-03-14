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Борт Москва - Тюмень штатно сел в аэропорту назначения после сообщения о "минировании"

Самолет осмотрят сотрудники правоохранительных органов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Самолет, следовавший рейсом Москва - Тюмень и получивший сообщение об угрозе взрыва на борту, штатно приземлился в аэропорту назначения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Самолет, вылетевший из Шереметьево в 14:20 мск, штатно приземлился в аэропорту Тюмени. Борт осмотрят сотрудники правоохранительных органов на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск. Борт рейсом из Москвы в Челябинск совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, она прошла штатно.

За последнюю неделю неизвестные заминировали 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.

Теги
РоссияТюменская область
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Источник: неизвестные сообщили о "минировании" четырех самолетов
Речь идет о самолетах, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск, Новосибирск - Москва
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