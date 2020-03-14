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В Шереметьево приземлился самолет из Иркутска, получивший сообщение о "минировании"

Посадка прошла в штатном режиме

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Самолет из Иркутска, получивший сообщение об угрозе взрыва, штатно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Самолет в штатном режиме сел в Шереметьево", - сказал источник. Борт осмотрят сотрудники правоохранительных органов.

Это четвертый "заминированный" самолет за день.

В субботу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов, выполнявших рейсы Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск и Новосибирск - Москва. Борт, летевший из Москвы в Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, приземление прошло штатно. Самолет, следовавший в Тюмень, без происшествий приземлился в пункте назначения. Самолет Новосибирск - Москва благополучно сел в Шереметьево.

За последнюю неделю неизвестные "заминировали" 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.

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РоссияИркутская область
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