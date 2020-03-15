СМИ: четверо из 18 обвиняемых в коррупции словацких судей арестованы

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Четверо из 18 судей и чиновников национальной юридической системы, обвиняемых в коррупции и незаконных связях с находящимся под судом теневым бизнесменом Марианом Кочнером, который является заказчиком убийства журналиста Яна Куциака, арестованы в Словакии. Об этом сообщило в воскресенье Словацкое радио.

В число взятых под стражу судей входит бывший заместитель министра юстиции республики Моника Янковская. Словацкая полиция провела в среду масштабную операцию по задержанию замешанных в коррупции судей. После предъявления им обвинений большинство из них было освобождено под подписку о невыезде.

Репортер братиславского сетевого издания Aktuality.sk Куциак и его невеста Мартина Кушнирова были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном недалеко от города Галанта на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах страны и сообщил о контактах двух чиновников из аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьер-министра Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.