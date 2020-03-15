В Находке убрали более 1200 куб. м топлива в ходе ликвидации последствий разлива мазута

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и другие должностные лица в приморском городе Находке за сутки убрали более 1200 куб. м топочного мазута с акватории озера Соленое и прилежащей территории, сообщается на сайте МЧС России по Приморскому краю.

Разлив мазута произошел в Находке 14 марта.

"Работы организованы на четырех основных участках. <…> Собрано более 1200 куб. м мазута, собрано, вывезено загрязненного грунта 450 т, очищена площадь 300 кв. м", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Пресс-служба сообщила журналистам, что на 15 марта запланированы работы по сбору мазута из акватории озера Соленое, отогрев затвердевшего слоя мазута с удалением и вывоз мазута для сжигания. К проведению работ привлечены 140 человек и 31 единица техники, от МЧС России по Приморскому краю 49 человека и 8 единиц техники.