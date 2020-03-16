В Саратове женщина родила младенца в туалете и оставила его

САРАТОВ, 16 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после гибели младенца в Саратове. По предварительным данным, женщина родила ребенка в туалете коммунальной квартиры и оставила его там, не оказав помощи, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела младенца в помещении общего туалета коммунальной квартиры дома по улице Тверской города Саратова", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что 34-летняя беременная женщина пришла в гости к жильцу коммуналки, находясь там, она родила ребенка и оставила младенца в туалете, не предприняв никаких мер и никому не сообщив об этом. Тело малыша обнаружили жильцы коммуналки, помочь ему уже было невозможно.