В Подмосковье неизвестные обстреляли автомобиль после ДТП и напали на пассажиров

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, после ДТП обстрелявших автомобиль и укравших из него около $70 тыс. в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на понедельник в Можайском районе Московской области после ДТП неизвестные обстреляли автомобиль, напали на пассажиров и водителя, избили их и забрали около $70 тыс.", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт происшествия, отметив, что в настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, а также решается вопрос о возбуждение уголовного дела.