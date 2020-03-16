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Во Внуково с рейса сняли мужчину и женщину, избившую и покусавшую полицейских

Задержанные собирались вылететь в Пхукет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пьяные мужчина и женщина, которым командир самолета, летевшего в Таиланд, отказал в перелете, не захотели выходить из лайнера, и при задержании женщина ударила одного полицейского и укусила второго, ее спутник также оказал сопротивление. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе транспортной полиции по ЦФО.

"В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение о необходимости прибытия наряда на борт самолета, готовящегося вылететь в Пхукет. Поднявшись в салон, сотрудники установили, что среди пассажиров находятся мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения, которые громко разговаривали, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания обслуживающего персонала", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что командир воздушного судна отказал дебоширам в перелете из-за их неадекватного поведения. Паре было предложено покинуть салон самолета и проследовать в дежурную часть отдела полиции. Однако такой вариант не устроил пассажирку - в ответ она пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусив ее за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой.

Мужчина также оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских, которым пришлось применить силу и надеть на них наручники. В их отношении составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, в отношении женщины 1984 года также возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. По данным СК, 15 марта примерно в 01:35 нетрезвая пассажирка ударила ногой в живот и укусила за кисть инспекторов специализированного отдела по обеспечению общественного порядка ЛО МВД России в аэропорту Внуково, прибывшим на борт самолета рейсом Москва - Пхукет.

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Россия
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