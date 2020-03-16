СК завершил расследование дела об убийстве в Ленобласти бизнесмена и его семьи в 2005 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Следственные органы завершили расследование дела об убийстве директора нескольких строительных фирм Дмитрия Зейналова и его семьи в 2005 году. Как сообщается на сайте СК РФ, в ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тела Зейналова, его беременной жены и двоих детей (1990 и 1994 г. р.) обнаружили сотрудники фирмы бизнесмена, приехавшие к его загородному дому после того, как он не появился на запланированной встрече.

В ходе расследования удалось выйти на компаньона Зейналова по бизнесу - Александра Тютина. Выяснилось, что после произошедшего между совладельцами "Троицкого дома" коммерческого конфликта, Тютин решил убить не только своего бизнес-партнера, но также его супругу и детей. Исполнителем этого преступления стал Зотов, который получил за свою работу $10 тыс. Тютин сообщил киллеру необходимую информацию о потерпевших, и мужчины совместно разработали план убийства.

"Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего генерального директора ООО "Троицкий дом" Александра Тютина, а также ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение кражи и убийства 42-летнего Александра Зотова", - сказано в сообщении. Во время следствия специалисты провели около 100 различных экспертиз. Одна из них - молекулярно-генетическая - помогла установить, что на изъятой с места убийства куртке находился генетический материал, принадлежащий Зотову. Общий объем уголовного дела составил 25 томов.

Следствие также установило, что в августе 2017 года Тютин заключил договор займа с сестрой своей умершей жены на сумму 8 млн рублей. Деньги он обязался возвратить через год, а в случае просрочки - выплачивать проценты. Однако когда Тютин не выполнил свои обязательства, женщина подала в суд. После этого бизнесмен решил убить ее, для чего нашел соучастника. Однако тот сообщил о преступных намерениях Тютина полиции. Тютина и Зотова задержали и арестовали в 2018 году.