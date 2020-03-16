Архангельского каннибала приговорили к пожизненному сроку

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве трех человек с целью каннибализма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Эдуарду Селезневу назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Суд учел, что у него сохраняются стойкие антисоциальные установки, демонстрируется полное пренебрежение человеческой жизнью. Приговор вынесен на основании вердикта коллегии присяжных", - сказали в пресс-службе.

31 января 2020 года коллегия присяжных заседателей признала 51-летнего Селезнева, обвиняемого в убийстве трех лиц с целью использования мягких тканей потерпевших в пищу (п. "а", "м" ч. 2 ст. 105 УК РФ), виновным по всем пунктам обвинения и не заслуживающим снисхождения.

По данным следствия, убийства Селезнев совершал в течение двух с половиной лет - с марта 2016-го по август 2018 года. Первой жертвой стал его 59-летний знакомый, которого Селезнев убил, ударив ножом в грудь. Частично съев тело, останки он выбросил в реку. Впоследствии мужчина расправился с еще двумя своими знакомыми - 43 и 34 лет, - употребил в пищу части их тел, а упакованные в пакеты останки выбросил в озеро Бутыгино.

Уголовное дело расследовалось в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.