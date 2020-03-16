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Депутата таганрогской гордумы арестовали по обвинению в организации подпольного казино

По данным следствия, нелегальное казино работало в течение двух лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Депутат городской думы города Таганрога Ростовской области арестован по обвинению в незаконной организации азартных игр, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенное организованной группой"). В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемая действовала по предварительному сговору с одним из депутатов городской думы города Таганрога. В настоящее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным СК, с февраля 2018 года по март 2020-го 40-летняя местная жительница арендовала нежилое помещение в Таганроге, где были установлены компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр с денежным выигрышем. Во время обысков по месту проживания подозреваемой и в подпольном казино следователи изъяли компьютеры, денежные средства, флеш-накопители, мобильные телефоны, записи о доходах и иные предметы игорного бизнеса. Женщина отправлена под домашний арест.

Теги
РоссияРостовская область
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