Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

ТАСС, 17 марта. Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рославльского района области во вторник.

"Нет следов, что могло стать причиной взрыва. Все пострадавшие доставлены в Рославльскую ЦРБ. Одного из них оперировали", - уточил собеседник агентства.

Представитель центральной районной больницы, куда доставили пострадавших, уточнила ТАСС, что трое находятся в тяжелом состоянии. "Четверо мужчин, серьезные травмы", - сказала она.

В пресс-службе регионального МВД ТАСС сообщили о проведении проверки.