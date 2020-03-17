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Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

В Единой дежурной диспетчерской службе не уточнили, что могло стать причиной ЧП

ТАСС, 17 марта. Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рославльского района области во вторник.

"Нет следов, что могло стать причиной взрыва. Все пострадавшие доставлены в Рославльскую ЦРБ. Одного из них оперировали", - уточил собеседник агентства.

Представитель центральной районной больницы, куда доставили пострадавших, уточнила ТАСС, что трое находятся в тяжелом состоянии. "Четверо мужчин, серьезные травмы", - сказала она.

В пресс-службе регионального МВД ТАСС сообщили о проведении проверки.

Теги
РоссияСмоленская область
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