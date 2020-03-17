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Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор бывшему вице-мэру Уфы

Его обвиняли в растрате 1,6 млрд рублей

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову и экс-начальнику управления капитального строительства администрации города Марату Гарееву, которых обвиняли в растрате 1,6 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в объединенной пресс-службе судов республики.

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"Оправдательный приговор Филиппову и Гарееву оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе.

Октябрьский районный суд Уфы оправдал экс-сотрудников уфимской мэрии 9 декабря 2019 года. Оправданные также получили право на реабилитацию и возмещение морального вреда. Также судья постановил снять арест с имущества Александра Филиппова, речь идет о доме площадью более 400 кв. м, автомобиле Volkswagen Touareg и земельном участке площадью 600 кв. м.

В 2017 году следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении Филиппова и Гареева из-за превышения должностных полномочий при реализации региональной программы по переселению аварийного фонда. По версии следствия, в 2007 году была утверждена программа по развитию застроенных территорий Уфы на 2007-2015 годы с подпрограммой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Чиновники мэрии заключили более 50 договоров с инвесторами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья.

Как считает следствие, обвиняемые, действуя в сговоре, необоснованно выделили свыше 1,6 млрд рублей. Также сообщалось, что в ходе расследования дела из бюджета Уфы в федеральный фонд ЖКХ возвращено более 500 млн рублей.

Для бывшего вице-мэра это уголовное дело - второе по счету. В апреле районный суд приговорил к штрафу Филиппова, который до начала работы в мэрии Уфы был владельцем компании "Автореал". Он, по версии следствия, уклонился от уплаты налогов в крупном размере. Сумма штрафа составила 250 тыс. рублей, от наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности. Этот приговор в сентябре был отменен Верховным судом Башкирии, а дело возвращено в прокуратуру.

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