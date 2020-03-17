Шесть легковых машин столкнулись в Подмосковье

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Шесть легковых автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Подмосковье, пострадал один человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 09:40 на 63-м километре Ленинградского шоссе произошло ДТП с участием шести транспортных средств. Столкнулись легковые автомобили Ford, Kia, Hyundai, ВАЗ, Skoda и Lada Vesta, которые следовали в попутном направлении. В результате аварии пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.