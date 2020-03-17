В Москве задержали сбившего на машине вдову режиссера Юрия Любимова

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Водитель автомобиля, сбивший накануне на машине вдову художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова Каталин Любимову, задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве задержан водитель автомобиля Skoda 1997 года рождения, который на улице Пречистенке сбил Каталин Любимову, в результате чего она получила травмы", - сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина во всем сознался.

По словам источника ТАСС, в настоящее время в отношении водителя составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером на Пречистенке машина сбила Каталин Любимову, водитель с места ЧП скрылся. У Любимовой - вывих колена и перелом руки, она госпитализирована.