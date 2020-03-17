Мужчина, стрелявший в подростков на детской площадке под Псковом, получил 6,5 лет колонии

ПСКОВ, 17 марта. /ТАСС/. Мужчину, стрелявшего из пневматического оружия по подросткам в городе Великие Луки Псковской области и ранившего одного из них, осудили на 6,5 года колонии общего режима. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе городского суда.

17 июня 2019 года пресс-служба СК РФ сообщила о том, что злоумышленник открыл стрельбу по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке, из пневматического оружия. В результате один подросток был ранен в грудь, но благодаря помощи медиков остался жив. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Позже полицейские установили личность стрелка и задержали его, им оказался ранее судимый местный житель. В ходе обыска у него изъяли пневматическую винтовку с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.

"Великолукский городской суд огласил приговор, назначив наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также возмещение морального вреда. Фигуранту дела было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 ("Покушение на убийство"), но суд переквалифицировал на ч. 2 ст. 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью")", - сказала собеседница агентства.

Судом установлено, что злоумышленник в момент стрельбы находился у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Поводом к стрельбе послужил шум, который создавали во дворе подростки, игравшие в мяч.