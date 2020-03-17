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В Псковской области главу района подозревают в попытке хищений при ремонте дороги

Возбуждено уголовное дело

ПСКОВ, 17 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Палкинского района Псковской области Евгения Седова за попытку хищения бюджетных средств при ремонте дороги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Псковской области.

Прокуратура области признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы Палкинского района по факту покушения на хищение бюджетных денег при оплате ремонтных работ тротуара и автомобильной дороги в поселке Палкино, отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Теги
РоссияПсковская область
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