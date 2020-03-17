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На федеральной трассе в Ленобласти столкнулись три легковушки и грузовик

По данным ГИБДД, в аварии пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Авария с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика произошла на федеральной трассе "Кола" в Кировском районе Ленинградской области, информация о пострадавших уточняется. Как сообщили журналистам в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", движение на месте аварии частично ограничено, образовалась пятикилометровая пробка.

В УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что в аварии пострадали два человека.

"В связи с ДТП на федеральной автодороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на 59-м километре в Кировском районе Ленинградской области движение на участке осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Образовался автомобильный затор протяженностью около пять км в оба направления", - сказано в сообщении управления.

В пресс-службе добавили, что произошло столкновение трех легковых и одного грузового автомобиля. В настоящее время на месте находятся представители МЧС, скорая помощь, ГИБДД, сотрудники эксплуатирующей дорогу подрядной организации. Претензий к дорожным службам в связи с произошедшим нет.

По данным ГИБДД, столкнулись автомобили Mazda, Renault и Kia, а также грузовой автомобиль. Пострадали водитель Kia и его пассажир, оба доставлены в больницу.

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РоссияЛенинградская область
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