В отношении троих жителей Дагестана и КБР возбудили дела за финансирование терроризма

НАЛЬЧИК, 17 марта. /ТАСС/. Уголовные дела за финансирование терроризма возбуждены в отношении троих жителей Дагестана и Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждены три уголовных дела в отношении жителей Республики Дагестан Курбанмагомеда Меджидова и Гусейна Магомедалиева, а также жителя Кабардино-Балкарской Республики Артура Мендохова. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что, по данным следствия, в 2017-2018 годах Меджидов, Магомедалиев и Мендохов, согласно идеологии и разделяя цели участников действующих на территории Сирийской Арабской Республики международных террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", деятельность которых запрещена в РФ, перевели членам террористических организаций более 300 тыс. рублей. Подозреваемые заключены под стражу. Следователи продолжают расследование.