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Жителя Дагестана приговорили к 12 годам колонии за охрану территорий террористов в Сирии

Он вступил в состав запрещенного в России вооруженного формирования "Джебхат ан-Нусра"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда, Джамалов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что осенью 2016 года мужчина на территории Сирии вступил в состав запрещенного в России вооруженного формирования "Джебхат ан-Нусра". С начала 2017 года Джамалов в составе незаконного вооруженного формирования "Джейш Аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар", являющегося структурным подразделением организации "Джебхат ан-Нусра", неоднократно, вооруженный автоматом и пистолетом, с комплектом боеприпасов, заступал на боевое дежурство и охранял подконтрольные этим организациям территории в пригороде Идлиба и в других местах провинции Латакия.

Мужчину задержан в апреле 2019 года, свою вину он признал полностью.

 

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РоссияДагестан
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