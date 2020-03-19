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Дело об избиении заключенного в ярославской колонии

Суды по делам о пытках в ярославской колонии отложили из-за угрозы коронавируса

Президиум Верховного суда рекомендовал всем судам рассматривать дела с помощью видео-конференц-связи

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Суды по делам о пытках заключенных в исправительной колонии № 1 (ИК-1) Ярославля, в том числе по делу об избиении заключенного Евгения Макарова, отложены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Сегодня заседания по данным делам в Ярославском областном суде и Заволжском суде Ярославля отложены, даты будут определены позже. Ожидается, что заседание по делу об избиении Евгения Макарова, которое должно состояться 23 марта, суд также отложит", - сказала собеседница агентства.

Президиум Верховного суда 18 марта постановил ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Всем судам рекомендовали при наличии технической возможности рассматривать дела с помощью видео-конференц-связи. Ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля.

Ярославский областной суд 19 марта должен был рассмотреть жалобу на приговор бывшим сотрудникам ИК-1 Владиславу Писаревскому и Роману Оныпе. Ранее они получили условные сроки. Также в четверг должно было состояться заседание Заволжского районного суда Ярославля по делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИК-1 Дмитрием Никитенко и Сардором Зиябовым.

Рассмотрение в суде дела о пытках в ИК-1 бывшего заключенного Макарова, фигурантами которого являются 14 бывших сотрудников колонии, также будет отложено.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, 3 находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев.

В июле следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова. В январе Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела - Сергей Ефремов получил 4 года колонии.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.

Теги
РоссияЯрославская областьДело об избиении заключенного в ярославской колонии
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