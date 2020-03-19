На Ставрополье ограничили в родительских правах женщину, которая довела дочь до истощения

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Кисловодский городской суд ограничил в родительских правах мать-вегетарианку, которая довела свою дочь до истощения. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-служба Ставропольского краевого суда.

"Суд вынес решение об ограничении ее в правах на ребенка, а также взыскать алименты. Кроме того, суд разъяснил, что в течение шести месяцев она должна изменить свой образ жизни и основания, по которым органы опеки обратились в суд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок будет находиться у органов опеки в течение полугода, а дальше суд снова будет рассматривать дело.

Уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") было возбуждено в отношении 46-летней женщины, которая должным образом не кормила и не лечила свою дочь, из-за чего в начале февраля маленький ребенок попал в больницу. Полицейские установили, что женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по отношению к своей дочери. Она не обеспечивала ребенку необходимое питание, не проходила своевременно медицинские осмотры, а также письменно отказывалась от предлагаемого лечения. Медики диагностировали ребенку различные заболевания.