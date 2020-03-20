Верховный суд Дагестана отпустил из СИЗО под домашний арест главу Ахтынского района

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана изменил меру пресечения главе Ахтынского района республики Осману Абдулкеримову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочий, с заключения под стражу на домашний арест, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте суда.

"Верховный суд республики, проверив доводы апелляционной жалобы, пришел к выводу о наличии оснований для изменения избранной меры пресечения в отношении подозреваемого. Доводы следствия и выводы районного суда о том, что Абдулкеримов, находясь на свободе, скроется от следствия и суда, в представленных суду материалах не нашли объективного подтверждения", - говорится в сообщении.

Суд также счел, что тяжесть преступления без учета сведений о личности подозреваемого, наличия у него жены-инвалида, а также положительной характеристики от четырех депутатов Государственной думы не может служить достаточным основанием для избрания самой строгой меры пресечения.

"Суд апелляционной инстанции принял решение о заключении Абдулкеримова под домашний арест на два месяца с наложением соответствующих запретов", - отмечается в сообщении.

6 марта в администрации Ахтынского района прошли обыски, связанные с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков. После завершения обысков, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах республики, главу района Османа Абдулкеримова доставили на допрос в Махачкалу, после завершения которого его задержали.

Советский районный суд Махачкалы 10 марта по ходатайству следствия заключил Абдулкеримова под стражу, а 17 марта следствие предъявило ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.