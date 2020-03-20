Фигуранты дела о гибели работников "Алросы" при затоплении рудника получили 2,5 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности директора Мирнинского горно-обогатительного комбината Александр Кисиличин и бывший и. о. главного инженера предприятия Александр Манн приговорены к 2,5 года колонии каждый по уголовному делу о затоплении рудника и гибели восьми сотрудников "Алросы". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ,

"Собранные следственными органами СК РФ по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора и. о. директора Мирнинского горно-обогатительного комбината Александру Кисиличину и бывшему и. о. главного инженера данного предприятия Александру Манну, признанным виновными по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба"), - сообщили в СК. - Приговором суда каждому из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года".

Уголовное дело в отношении бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера, обвиняемого по той же статье, прекращено в связи с его смертью.

В июне 2017 года в подземном руднике "Мир", несмотря на признаки прорыва воды в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации, фигуранты не остановили работу рудника и не вывели работников из выработок опасной зоны. 4 августа произошла авария, в результате которой восемь работников рудника погибли. "Причиненный ущерб составил более 10 млрд рублей. В целях его возмещения наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ФСБ", - отметили в СК. Следствие допросило более 700 свидетелей, проведены 15 обысков, 30 выемок документов и 15 сложных судебных экспертиз.