{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обрывы на электросетях в Приморье вызвали задержку в движении 39 поездов

Аварийные бригады работают над устранением последствий

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Сбой в движении 39 пассажирских и грузовых поездов на Дальнем Востоке произошел из-за обрыва линий электропередачи в Приморье вследствие снегопада и сильного ветра, сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

Приморский гидрометцентр 19 марта предупредил об ухудшении погоды в Приморье в связи с подходом к краю циклона. На большей территории края шел дождь со снегом, в отдельных районах наблюдались сильные осадки, гололед. Из-за обрывов электропроводов от налипания снега и сильного ветра без электричества в разное время оставались более 88 тыс. человек в 78 населенных пунктах края.

"Зафиксирован сбой в движении двух пассажирских, двух пригородных и 35 грузовых поездов (время простоя поездов уточняется)", - говорится в справке САЦ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, длительных задержек не допущено, движение не останавливалось полностью. Аварийные бригады работают над устранением последствий.

Как рассказали ТАСС в Приморском гидрометцентре, за прошедшие сутки в районах Приморья выпало от 6 до 25 мм осадков в виде снега и дождя. Больше всего осадков было в Кавалеровском, Тернейском и Анучинском районах, а также в Уссурийске. На побережье края отмечался ветер до 32 м/с. Снегопад продолжается в пятницу в центральных и северных районах края.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Пожар в торговых павильонах на рынке "Атлант" под Ростовом-на-Дону ликвидирован
В результате ЧП никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС