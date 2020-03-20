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Суд оштрафовал жительницу Татарстана за распространение фейка о коронавирусе

Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Суд в Татарстане признал виновной жительницу Нижнекамска за распространение недостоверной информации о закрытии города на карантин из-за коронавируса и назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Татарстана.

"20 марта постановлением Нижнекамского городского суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей. Сотрудниками МВД по Республике Татарстан установлено, что жительница Нижнекамска со своего мобильного устройства, используя мессенджер WhatsApp, записала голосовое сообщение и отправила нескольким своим знакомым, в котором утверждала, что в скором времени Нижнекамск будет закрыт на карантин из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Узнав о том, что сообщение было разослано большому числу пользователей, женщина сказала знакомым, что это неправда. После этого она пришла в телерадиокомпанию "НТР-24", чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости, 17 марта телекомпания опубликовала репортаж-опровержение. 19 марта жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности по статье о злоупотреблении свободой массовой информации.

Теги
РоссияТатарстан
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