В Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании трех самолетов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в России. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" трех самолетов, летящих рейсами Владивосток - Москва, Уфа - Москва и Иркутск - Москва", - сказал собеседник агентства.

Рейсы из Владивостока и Уфы благополучно приземлились в Шереметьево. Самолет из Иркутска находится в воздухе.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" более 30 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее за день количество "заминированных" бортов - шесть - проверялось 17 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

В новость были внесены изменения - (16:25 мск) - добавлены подробности.