{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании трех самолетов

Речь идет о рейсах Владивосток - Москва, Уфа - Москва и Иркутск - Москва

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в России. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" трех самолетов, летящих рейсами Владивосток - Москва, Уфа - Москва и Иркутск - Москва", - сказал собеседник агентства.

Рейсы из Владивостока и Уфы благополучно приземлились в Шереметьево. Самолет из Иркутска находится в воздухе.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" более 30 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее за день количество "заминированных" бортов - шесть - проверялось 17 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

В новость были внесены изменения - (16:25 мск) - добавлены подробности.

Реклама на ТАСС
Суд отправил под домашний арест экс-заместителя мэра Воронежа по делу о взятке
Под домашним арестом Алексей Антиликаторов проведет до 17 мая включительно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС