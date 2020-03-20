В результате пожара в жилом доме в Чебоксарах погибли три человека

ТАСС, 20 марта. Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по Чувашии.

По предварительным данным следственного управления, причиной смерти стало отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике проводится доследственная проверка.

Пожар произошел днем 20 марта в кирпичном жилом доме по улице Вторая Путепроводная в городе Чебоксары. Причина возгорания устанавливается. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские.

На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. В ее состав вошли эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели и психологи, которые оказывают помощь родственникам погибших.