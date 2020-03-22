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В Москве водитель на каршеринговой машине протаранил ограждение на Красной площади

Мужчину и его пассажира задержали

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Нетрезвый водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение на Красной площади, нарушитель и его пассажир задержаны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне водитель каршерингового автомобиля протаранил бетонное ограждение на Красной площади. По предварительным данным, мужчина и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время они задержаны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении задержанных составлены административные протоколы. Полиция по факту случившегося проводит проверку.

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