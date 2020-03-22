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Перевернувшиеся в Тамбовской области автобусы имели лицензии на перевозку

По последним данным, в результате аварии погибли два человека, еще 18 пострадали

ТАСС, 22 марта. Опрокинувшиеся в воскресенье утром в Жердевском районе Тамбовской области автобусы имели лицензии на перевозки и выполняли регулярные рейсы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

"Оба маршрута регулярные, имеют лицензии на перевозку", - проинформировали в пресс-службе.

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В воскресенье утром на трассе Р-22 "Каспий" в Жердевском районе Тамбовской области при попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса, которые следовали по маршрутам Москва - Волгоград и Москва - Саратов, для избежания столкновения разъехались по обочинам. В результате один из автобусов, перелетев отбойник, упал в кювет, погибли два человека. В Уваровскую районную больницу с места происшествия были доставлены 18 пострадавших, трое находятся в реанимации.

"Все пострадавшие - жители Волгоградской области. Информация о них передана в Центр медицины катастроф Волгограда, откуда также направлена бригада скорой помощи", - сообщила журналистам пресс-служба управления здравоохранения Тамбовской области.

В одном автобусе находились 17 пассажиров и два водителя, во втором - 21 пассажир и двое водителей. По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия.

Теги
РоссияТамбовская область
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