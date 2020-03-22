Россияне не пострадали в результате двух землетрясений в Хорватии

ЗАГРЕБ, 22 марта. /ТАСС/. Посольство России в Хорватии в воскресенье сообщило, что россияне не пострадали в результате двух землетрясений с эпицентрами неподалеку от Загреба.

"По имеющимся данным, никто из граждан РФ, к счастью, не пострадал. Обращений от соотечественников в посольство не поступало. Сотрудники и их семьи в безопасности", - говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Twitter.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о двух землетрясениях в Хорватии магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами неподалеку от столицы республики. По данным корреспондента ТАСС, в результате разгула стихии в Загребе повреждены более 60 строений и 30 автомобилей, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией и сбои в работе интернета. Порядка 70 военнослужащих армии Хорватии участвуют в расчистке улиц Загреба от образовавшихся в результате двух сильных землетрясений завалов.

Многие жители столицы покинули свои дома и выехали на открытые пространства. Несмотря на рекомендации властей избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить распространения коронавируса, люди собираются в группы. Для жителей Загреба, которые не могут вернуться в пострадавшие от землетрясения дома и квартиры, в центре города установлены пункты питания.

Сведений о погибших нет. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи в Загребе, один пострадавший - 15-летний подросток - был извлечен из-под завалов обрушившегося здания и находится в критическом состоянии.