{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне не пострадали в результате двух землетрясений в Хорватии

Обращений от соотечественников в посольство РФ не поступало

ЗАГРЕБ, 22 марта. /ТАСС/. Посольство России в Хорватии в воскресенье сообщило, что россияне не пострадали в результате двух землетрясений с эпицентрами неподалеку от Загреба.

"По имеющимся данным, никто из граждан РФ, к счастью, не пострадал. Обращений от соотечественников в посольство не поступало. Сотрудники и их семьи в безопасности", - говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Twitter.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о двух землетрясениях в Хорватии магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами неподалеку от столицы республики. По данным корреспондента ТАСС, в результате разгула стихии в Загребе повреждены более 60 строений и 30 автомобилей, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией и сбои в работе интернета. Порядка 70 военнослужащих армии Хорватии участвуют в расчистке улиц Загреба от образовавшихся в результате двух сильных землетрясений завалов.

Многие жители столицы покинули свои дома и выехали на открытые пространства. Несмотря на рекомендации властей избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить распространения коронавируса, люди собираются в группы. Для жителей Загреба, которые не могут вернуться в пострадавшие от землетрясения дома и квартиры, в центре города установлены пункты питания.

Сведений о погибших нет. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи в Загребе, один пострадавший - 15-летний подросток - был извлечен из-под завалов обрушившегося здания и находится в критическом состоянии.

Теги
РоссияХорватия
Реклама на ТАСС
На стройке в Москве двух рабочих завалило грунтом
Один человек погиб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС