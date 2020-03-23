В Иране 20 человек умерли от отравления метиловым спиртом

ТЕГЕРАН, 23 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек умерли от отравления метиловым спиртом на северо-западе Ирана. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя Университета медицинских наук города Тебриз.

"За последний месяц 230 человек отравились в результате потребления некачественным алкоголем, 20 человек из них умерли", - цитирует его агентство ISNA. Как уточняет агентство, речь идет о провинции Восточный Азербайджан.

Массовые отравления контрафактным алкоголем зафиксированы в марте в нескольких провинциях Ирана, включая Восточный Азербайджан, Хорасан-Резави, Фарс, Альборз, Хузестан, Мазендаран и Ардебиль. В результате погибли по меньшей мере 200 человек. Часть отравлений вызвана распространением в интернете ложной информации о том, что потребление алкоголя помогает в борьбе с коронавирусом.

В Иране в соответствии с исламскими нормами действует сухой закон, который запрещает как производство, так и потребление алкогольных напитков. Граждане страны могут легально приобрести только технический и медицинский спирт. Исключение составляют армянские и ассирийские общины на территории страны, которым официально разрешено употребление и производство алкоголя.