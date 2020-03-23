Замначальника УМВД по Курганской области обвиняется в хищении 27 млн рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Заместитель начальника УМВД по Курганской области и несколько его подчиненных задержаны по обвинению в мошенничестве на 27 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Курганской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Курганской области по обвинению в совершении должностного коррупционного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) задержаны заместитель начальника УМВД России по Курганской области, начальник МО МВД России "Шадринский", главный бухгалтер указанного отдела полиции и два подчиненных ей бухгалтера", - сообщили в СУ СК. По данным следствия, участники организованной преступной группы похитили бюджетные деньги в размере не менее 27 млн рублей.

Следователи установили, что хищения происходили с 2012 года по февраль 2020 года. До 2017 года замначальника УМВД по Курганской области был начальником отдела МВД России по городу Шадринску. Он, считает следствие, организовал и возглавил преступную группу, целью которой стало хищение денежных средств из денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России "Шадринский". Следствие утверждает, что полицейские систематически изготавливали фиктивные платежные ведомости, подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере, а разницу в выплатах присваивали себе.

"В рамках уголовного дела проведены обыски в служебных помещениях МО МВД России "Шадринский" и УМВД России по Курганской области, а также по местам жительства подозреваемых и их родственников", - сообщили в следственном управлении СК по региону. Сейчас решается вопрос об избрании заместителю начальника УМВД России по Курганской области и начальнику МО МВД России "Шадринский" меры пресечения в виде заключения под стражу, также принимаются меры к установлению и аресту имущества обвиняемых и их родственников.

В свою очередь в пресс-центре МВД сообщили ТАСС, что начальник УМВД России по Курганской области назначил проведение служебной проверки. "Сотрудники, подозреваемые в незаконной деятельности, а также начальник межмуниципального отдела и заместитель начальника УМВД России по Курганской области (по общим вопросам) отстранены от исполнения обязанностей", - сказал представитель МВД. В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел, а к их непосредственным руководителям приняты меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения со службы, сказали в МВД.

В новость были внесены изменения (12:41 мск) - добавлена информация после второго абзаца.