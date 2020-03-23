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Суд приговорил к 16 годам колонии шофера, который въехал на машине в группу людей в Москве

Уточняется, что суд учел состояние здоровья подсудимого и частичное возмещение им ущерба

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник приговорил водителя из Киргизии Бекжана Сарбишева, который в сентябре 2018 года въехал на машине в группу людей возле ночного клуба "Аура" у станции метро "Марьино" в Москве, к 16 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил приговорить Сарбишева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением на 1 год и 6 месяцев", - сказали в суде.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции оглашение приговора прошло без зрителей и журналистов, в зале присутствовали только участники процесса. Слушание дела проходило с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали Сарбишева виновным, однако их мнения разделились во вопросу о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения. По закону в этом случае ответ трактуется в пользу обвиняемого. Суд признал Сарбишева виновным по ст. 105 ("Убийство"), ч. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), а также по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы признал наличие у подсудимого психического заболевания, однако определил, что оно не препятствовало ему руководить своими действиями и поступками в момент совершения преступления. Он признан вменяемым.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе состояние здоровья подсудимого, частичное возмещение им ущерба, однако решил, что исправление Сарбишева возможно лишь в условиях изоляции о общества.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2018 года 21-летний Сарбишев вместе с родителями и друзьями отмечал 18-летие сестры в ночном клубе "Аура". Во время этого мероприятия другая компания молодых людей, который были также приезжими из Киргизии, начала приставать к имениннице и ее подругам. В ходе ссоры Сарбишева избила группа молодых людей. Водитель вышел на улицу, сел в арендованный автомобиль и наехал на своих обидчиков. При этом молодой человек был трезв, не стал скрываться и сам сдался полиции. В результате происшествия один человек погиб, еще 10 были госпитализированы, в том числе одна девушка 2001 года рождения. По словам родителей Сарбишева, он с детства является инвалидом по слуху, и тот факт, что обидчики отобрали у него слуховой аппарат, особенно оскорбил молодого человека.

В новость внесена правка (15:57 мск) — исправлен 1-й абзац. 

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