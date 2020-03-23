{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве жены и ее родителей

Станислава Иванова арестовали на два месяца

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в понедельник отправил в СИЗО на два месяца Станислава Иванова, обвиняемого в убийстве жены и ее родителей в квартире на Волоколамском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава Иванова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) на срок два месяца, до 21 мая", - сказали в суде.

Ходатайство обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, оставлено без удовлетворения, уточнили в суде.

"Постановление может быть обжаловано в Московском городском суде в течение трех суток со дня его вынесения", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 21 марта в квартире дома на Волоколамском шоссе мужчина нанес ножом множественные удары супруге 1982 года рождения и ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. Они скончались на месте. В это время в квартире находились дети, которых он не тронул. После убийства мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. Ранее источник в правоохранительных органах уточнял ТАСС, что задержанный страдал депрессией и мог совершить преступление из-за нервного срыва.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Один человек пострадал в ДТП со скорой и легковушкой в центре Москвы
Ранее сообщалось, что на месте ДТП работают сотрудники ДПС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС