Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве жены и ее родителей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в понедельник отправил в СИЗО на два месяца Станислава Иванова, обвиняемого в убийстве жены и ее родителей в квартире на Волоколамском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава Иванова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) на срок два месяца, до 21 мая", - сказали в суде.

Ходатайство обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, оставлено без удовлетворения, уточнили в суде.

"Постановление может быть обжаловано в Московском городском суде в течение трех суток со дня его вынесения", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 21 марта в квартире дома на Волоколамском шоссе мужчина нанес ножом множественные удары супруге 1982 года рождения и ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. Они скончались на месте. В это время в квартире находились дети, которых он не тронул. После убийства мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. Ранее источник в правоохранительных органах уточнял ТАСС, что задержанный страдал депрессией и мог совершить преступление из-за нервного срыва.