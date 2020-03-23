Двух сотрудниц калининградского правительства обвинили во взятке

КАЛИНИНГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело о взятке в отношении начальника отдела лицензирования Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области и ее заместителя. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте ведомства.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Калининградской области в отношении начальника отдела лицензирования областного Министерства экономического развития, промышленности и торговли и ее заместителя возбуждено уголовное дело о получении взятки (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 40-летняя начальник отдела совместно с 35-летней подчиненной получили взятку на общую сумму 20 тыс. рублей за оказание помощи предпринимателю в получении лицензии на торговлю алкогольной продукцией. Им предъявлены обвинения. По решению суда начальник отдела отправлена под домашний арест до 20 мая.

По уголовному делу проведены обыски на рабочих местах обвиняемых, по месту жительства, изъята документация, компьютерная техника, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.